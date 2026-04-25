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La seguridad Social en Santa Cruz del Sur, protección de los mas vulnerables

Editor Web Radio Santa Cruz

Santa Cruz del sur, 25 abr.- Uno de los programas que el estado cubano ha priorizado es la asistencia social y ayuda a quienes necesitan el apoyo y protección. Instituciones como los Hogares de Ancianos, las Casas de Abuelos, el Sistema de Atención a la Familia,  entre muchas otras estructuras, forman parte de las medidas aplicadas para lograr una mejor  calidad de vida a esas personas.

El territorio santacruceño cuenta con las oficinas donde radica la dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, dirigida por Yurisleidis Sánchez Cajigal, quien ofreció detalles de su quehacer en la siguiente entrevista  realizada por Nilda Sotolongo Castellanos.

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