La seguridad Social en Santa Cruz del Sur, protección de los mas vulnerables

Santa Cruz del sur, 25 abr.- Uno de los programas que el estado cubano ha priorizado es la asistencia social y ayuda a quienes necesitan el apoyo y protección. Instituciones como los Hogares de Ancianos, las Casas de Abuelos, el Sistema de Atención a la Familia, entre muchas otras estructuras, forman parte de las medidas aplicadas para lograr una mejor calidad de vida a esas personas.

El territorio santacruceño cuenta con las oficinas donde radica la dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, dirigida por Yurisleidis Sánchez Cajigal, quien ofreció detalles de su quehacer en la siguiente entrevista realizada por Nilda Sotolongo Castellanos.