Revelan cuánto suministro de gas licuado se perdió hasta 2030 por la guerra contra Irán

EE.UU, 27 abr.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que la guerra en Oriente Medio está sacudiendo los mercados energéticos y que la mejora en los fundamentos de las operaciones comerciales de gas a nivel internacional, observada a comienzos de 2026, fue interrumpida de forma abrupta por el cierre ‘de facto’ del estrecho de Ormuz, lo que ha generado una incertidumbre sin precedentes.

De acuerdo con el organismo, el conflicto en Oriente Medio ya ha causado la pérdida de alrededor de 120 kilómetros cúbicos (bcm) de suministro acumulado de gas natural licuado (GNL) para el periodo 2026-2030, mientras que se señala el efecto combinado de disrupciones inmediatas y las implicaciones a medio plazo.

Según los datos recopilados, esas pérdidas equivalen a cerca del 15% del suministro mundial esperado de GNL en 2026-2030. La AIE indicó que, en última instancia, este impacto se compensaría con la entrada en operación de nuevas plantas de licuefacción a mediano plazo, pero sostuvo que el golpe se concentra en 2026-2027 y retrasará “al menos dos años” los efectos positivos del auge del GNL en el mercado.

La AIE afirmó que el cierre efectivo de Ormuz “perturbó profundamente” los mercados globales de gas y GNL. En este contexto, explicó que una parte del impacto se ve mitigada por un fuerte aumento del suministro de GNL no catarí, incluida la puesta en marcha de nuevas plantas cuya inversión se decidió hace años, y resaltó que parte de las pérdidas se atenúan por mayor producción desde nuevos proyectos en Norteamérica y África.

Se detalló que la crisis ha distorsionado los fundamentos de corto plazo y está cambiando el panorama de medio plazo del gas natural: La pérdida temporal de casi el 20% del suministro mundial de GNL provocó alta volatilidad y llevó los precios del gas en Asia y Europa a sus niveles más altos desde la crisis energética de 2022/23, lo que ha impulsado ajustes en la demanda.

Conforme a datos recientes, la producción mundial de GNL cayó un 8% interanual en marzo y los cargamentos desde Catar y Emiratos Árabes Unidos bajaron en 9,5 bcm frente al año anterior.

La AIE añadió que, pese a ello, las entregas globales descendieron menos que los cargamentos debido a los tiempos de navegación: en marzo, las entregas mundiales de GNL cayeron solo el 2% interanual. Sin embargo, la caída se intensificó a comienzos de abril y las entregas de GNL bajaron un 10% interanual en los primeros 20 días del mes. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)