Jóvenes cubanos ratifican compromiso con la Revolución

La Habana, 27 abr.- La Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de Cuba ratificó hoy su compromiso con la Revolución y rechazó las agresiones de Estados Unidos, en una declaración emitida en el marco del Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.

La organización estudiantil enfatizó que ninguna medida de asfixia económica, amenaza de intervención militar o campaña mediática logrará quebrar la determinación del pueblo cubano para defender su soberanía y el carácter irrevocable del socialismo.

La FEU, heredera de las luchas iniciadas por Julio Antonio Mella, denunció la guerra mediática que pretende distorsionar la realidad nacional mediante listas espurias y acciones de descrédito carentes de base moral, al tiempo que llamó a la movilización permanente en defensa de la Patria.

Los universitarios cubanos expresaron su gratitud hacia los pueblos y gobiernos que, con dignidad, se oponen al aislamiento contra Cuba, y reafirmaron que la causa de la isla es compartida por todas las naciones que luchan por su independencia y derecho a construir su propio destino sin injerencias externas.

Asimismo, ratificaron su compromiso con la convocatoria a la movilización permanente.

La declaración estudiantil subrayó que la juventud cubana asume su responsabilidad histórica inspirada en la gesta de Girón y en el ejemplo imperecedero de la Revolución, consolidando su papel protagónico en la continuidad del proyecto social cubano. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)