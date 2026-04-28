Nadador Hernández, de Santo Domingo a beca de World Aquatics

La Habana.- EL NADADOR Vladimir Hernández, miembro del equipo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 entre julio y agosto, fue elegido para una beca de la World Aquatics en el centro internacional de Baréin.

«Estaba previsto que ingresara en marzo y ya tenía hasta su boleto, pero por la guerra en el Medio Oriente no se pudo incorporar. Ahora se nos informó que será para septiembre», declaró a JIT el comisionado nacional Nelson García Fernández.

El librista Hernández, de 21 años, es el quinto nadador de la Mayor de las Antillas que se beneficia con esta posibilidad, la cual contribuye al mejoramiento de sus marcas personales y a su progreso a nivel internacional.

Luis Vega, especialista en el estilo mariposa, fue el primero en cumplir con esta experiencia en 2021 en el centro de Kazán, en Rusia, donde logró récord nacional en 200 metros.

Posteriormente, en la propia instalación y estilo, la Lorena González bajó el registro cubano en 50 metros en piscina de curso corto, según el colega Miguel Castell, en su página de Facebook Seguidores de la Natación.

En 2022, la ondina de casa de mejores resultados internacionales, Elisbet Gámez, entrenó en el centro de Tailandia hasta 2023, y a finales de ese año estuvo becada en la sede de Francia. La librista logró topes personales en piletas de 25 y 50 metros, así como primacías domésticas en curso corto en 50, 100 y 200.

Actualmente se prepara Andrea Becali en el centro de World Aquatics en Australia, a donde llegó a finales de 2024. Este mes estableció nuevo récord nacional en 50 libre (25:87), un regalo que se hizo por su cumpleaños 22.

Elisbet, Andrea y Lorena integraron los relevos estilo libre en 100 y 200 metros en en los Juegos Centrocaribeños de San Salvador 2023, junto a Laurent Estrada, logrando en ambas pruebas el título regional.

Vladimir, Andrea y Laurent, junto al más novel, Yadiel Estrada, serán los representantes cubanos en la próxima edición multideportiva en Santo Domingo.

«Son las plazas que nos fueron otorgadas según el manual técnico de los Juegos, dos en cada sexo, ya que la natación no pudo asistir a ningún clasificatorio de piscina ni de aguas abiertas», señaló García Fernández.

Precisó que en libre competirán Becali (50, 100, 200 y 400 metros); Hernández (400, 800 y 1500) y Yadiel (50 y 100), en tanto Laurent lo hará en espalda (50, 100 y 200) y en 200 combinado.

Por su parte, Rodolfo Falcón Júnior, integrante de la preselección nacional, protagonizó un buen desempeño en la natación de la Liga Atlética Interuniversitaria 2026 de Puerto Rico, donde entrena y a su vez concluye su carrera en el centro Sagrado Corazón.

El librista ganó los 1500 (16:15:61) y 400 (4:02:95), y formó el vencedor relevo 4×100 combinado; sumó plata en relevo 4×200 libre, y metales de bronce en 200 libre (1:57:22) y en 4×400 combinado.(Tomado de Jit)