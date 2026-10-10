Resultados del Bojeo a Cuba: evalúan alternativas en manejo de áreas marinas protegidas

La Habana, 10 oct.- Armando Rodríguez Batista, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), resaltó este viernes desde su perfil en la red social Facebook la realización de un taller para socializar los resultados científicos del Bojeo a Cuba y evaluar alternativas de manejo de áreas marinas protegidas.

Durante dos jornadas, viernes 9 y sábado 10, especialistas analizan propuestas vinculadas con la pesca, el turismo local y la participación comunitaria, con el propósito de fortalecer la resiliencia de ecosistemas marino-costeros y comunidades humanas.

En el encuentro se presenta la edición especial de la revista Bulletin of Marine Science titulada “Bojeo a Cuba: Condición actual de los arrecifes de coral someros de Cuba”.

También se expondrá la “Hoja de ruta para la conservación, manejo y uso sostenible de los arrecifes de coral en Cuba”, documento que será debatido por investigadores y autoridades ambientales.

Los participantes discutirán recomendaciones para el manejo sostenible a escala local, regional y nacional, con énfasis en la mitigación de amenazas a la salud de los ecosistemas.

El resultado esperado del taller es que los asistentes conozcan las herramientas disponibles para mantener los logros alcanzados y definir acciones concretas en sus ámbitos de influencia.

Rodríguez Batista subrayó que la ciencia constituye guía y compromiso para avanzar hacia un mar más sano y un país más resiliente. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)