Cuba denuncia en ONU bloqueo de EEUU y rechaza genocidio en Gaza

París, 10 oct.- Cuba denunció en la Unesco el bloqueo de Estados Unidos como un castigo colectivo aplicado por más de seis décadas y reforzado con un bloqueo energético, indicaron hoy fuentes diplomáticas en esta capital.

Ese cerco energético impide el acceso de combustible al país caribeño, en medio de constantes amenazas de intervención militar, subrayó Mirta Granda Averhoff, representante de Cuba ante el Consejo Ejecutivo de la Unesco, al intervenir en el plenario de ese órgano.

Como resultado de esta política agresiva, el pueblo cubano sufre un deterioro en su calidad de vida y un daño humanitario incalculable, que alcanza todos los sectores de la vida del país, incluidas las áreas de competencia de la Unesco, en particular la educación, apuntó.

La también presidenta de la Comisión Nacional Cubana del referido órgano internacional rechazó el genocidio contra el pueblo palestino que, afirmó, lacera la conciencia de la humanidad toda y debe ser detenido.

Vivimos en un mundo plagado de crisis multidimensionales y amenazado por feroces intereses hegemónicos que atentan contra las ansias de paz de nuestros pueblos, afirmó la embajadora cubana.

Por otro lado, Granda Averhoff consideró que la reciente visita a Cuba de la Subdirectora General para la Prioridad África y las Relaciones Exteriores, Lidia Brito, constituyó una expresión de solidaridad con el pueblo cubano.

Asimismo, la diplomática destacó la necesidad de que la Hoja de Ruta Unesco 80 fortalezca a la Organización mediante un proceso transparente, inclusivo y basado en consultas con los Estados Miembros.

También subrayó la importancia de la participación de los países en desarrollo en la gobernanza de la inteligencia artificial.

El Consejo Ejecutivo es uno de los tres órganos constitucionales de gobierno de la Unesco y está integrado por representantes de 58 Estados Miembros, elegidos por la Conferencia General.

Cuba forma parte de este órgano en el periodo (2023-2027) y participa activamente en sus trabajos.

La delegación del país caribeño también contribuye al análisis de las prioridades estratégicas de la Organización y al fortalecimiento de la cooperación internacional en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura y la información. (Tomado de Prensa Latina)