Concluyó en Italia segunda semana de formación de académicas camagüeyanas

Camagüey, 10 oct.- Con la participación de cuatro académicas camagüeyanas concluyó la segunda semana de Formación para el Fortalecimiento de Capacidades del Proyecto Internacional SAGRIT, con sede en la Universidad de Turín y la Escuela de Agricultura y Ciencias Veterinarias, en Grugliasco, Italia.

Según el perfil de la Universidad de Camagüey (UC) Ignacio Agramonte Loynaz en Facebook, la jornada incluyó visitas técnicas a MAF RODA y al Centro Experimental TETTO FRATI, mientras que en la instalación automatizada de almacenamiento de fruta, en Saluzzo, apreciaron las tecnologías y los procesos empleados para la conservación y gestión de productos frutícolas.

Resalta la publicación que llegaron, además, hasta la granja de investigación AgroVet, en Carmagnola, un espacio dedicado a la innovación y la experimentación en el ámbito agropecuario y donde presenciaron prácticas de investigación aplicadas al sector.

Yailé Caballero Mota, directora de Relaciones Internacionales de la UC, explicó a esa plataforma digital que entre el Carmagnola y Grugliasco, el proyecto AGRITECH ha creado un ecosistema de investigación e innovación enfocado a la sostenibilidad, al tiempo que conecta en red ciencia, empresas y comunidades para construir un sistema productivo más resiliente.

Asimismo apuntó que potencia la investigación y la formación de estudiantes, doctorandos y jóvenes investigadores.

Agregó la experta en Inteligencia Artificial (IA), que por su parte, MAF RODA Agrobotic dispone de una fuerte vinculación comercial en Saluzzo, considerada una de las zonas frutícolas más importantes de la provincia de Cuneo en ese país europeo.

En la región, señaló, impacta en el suministro de tecnología de calibrado electrónico de última generación a las cooperativas, a la vez que patrocina eventos de transferencia tecnológica y diseña líneas optimizadas para el tratamiento delicado de la fruta local, controlando mediante IA y Big Data parámetros críticos como el calibre, color, así como la calidad externa e interna del producto.

Las soluciones de automatización para el proceso postcosecha desarrolladas por MAF RODA apuestan por la innovación y la IA para crear alternativas globales que cubren toda la cadena de valor, comentó Caballero Mota al citado sitio. (Texto y foto: Agencia Cubana de Noticias) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)