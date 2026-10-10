Santa Cruz del Sur: rememoran importancia histórica de inicio de las guerras de independencia (+ Posts)

Santa Cruz del Sur, 10 oct.- Lupe Monteagudo Pérez, profesora de Historia de Cuba del Instituto Preuniversitario Henry Reeve en esta localidad, significó la importancia que para el pueblo cubano tiene el inicio de la guerras de independencia, pese a haber transcurrido 158 años del importante hecho en que se destacó Carlos Manuel de Céspedes.

El 10 de octubre de 1868 comenzó la lucha por la independencia de #Cuba Desde el amanecer de ese día acordado, 36 independentistas bayameses que habían sido convocados a concentrarse la noche del 9 tomaron sus armas en el ingenio La Demajagua

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Con anterioridad al suceso, que tuvo como punto de partida el ingenio La Demajagua, propiedad del destacado patriota, hubo intentos de obtener la independencia de la Isla pero sin resultado alguno. Subrayó que el 10 de octubre de 1868 es legado de patriotismo para los cubanos, dispuestos a dar la vida por la independencia y soberanía conquistadas.

#Cuba #TenemosMemoria: 10 de octubre de 1868, inicio de nuestras luchas por la independencia Aquellos hombres no tuvieron plena conciencia de que estaban protagonizando un acto sublime en la historia de su pueblo. Buscaban la libertad de los cubanos, de Cuba como nación https://t.co/l6aG0y2RZO — RadioSantaCruz (@RadioSantaCruz_) October 10, 2026

Desde La Demajagua se constituyó un programa de lucha por el bien de la amada Mayor de las Antillas. Los hombres liberados por Céspedes dejaron de ser esclavos para convertirse en sus compañeros de lucha en la manigua para derrocar a la metrópoli española, demostración de un elevado desarrollo pleno de la nacionalidad.

La sangre derramada en los campos de batallas por los mambises, en ocasiones semidesnudos encima de las cabalgaduras, demostró el intransigente espíritu de combate de esos hombres con el machete afilado muy en alto para no dar oportunidad al adversario de avanzar.

Tampoco en estos tiempos, manifestó la santacruceña educadora, Máster en Desarrollo Social, el enemigo imperialista podrá cumplir sus propósitos de adueñarse de Cuba.

La consigna de Patria o Muerte señalada por Fidel Castro llama a vencer o morir. Hay millones de soldados leales en el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los barrios y las comunidades que no van a claudicar.