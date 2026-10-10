Curbelo cae y Cuba se despide del Mundial de Judo

Bakú, 10 oct.- La cubana Dayanara Curbelo cayó hoy ante la francesa Romane Dicko en la ronda de 32 de más de 78 kilogramos y puso fin a la participación de su país en el torneo individual del Campeonato Mundial de Judo.

La representante antillana encontró un estreno de máxima exigencia frente a una rival con amplio palmarés, campeona mundial en Taskent 2022 y doble medallista olímpica de bronce, en Tokio 2020 y París 2024.

Dicko marcó la diferencia con un waza-ari al minuto y 15 segundos, ventaja que le permitió tomar el control de un combate en el que Curbelo no consiguió imponer su estrategia.

Las penalizaciones terminaron de cerrar el camino de la cubana, quien recibió tres shidos antes de los tres minutos y nueve segundos, cuando el reglamento decretó su derrota por hansoku-make.

El revés dejó a Cuba sin representantes en la competencia individual y confirmó un balance discreto de siete judocas, dos victorias y siete derrotas en nueve combates, con un porcentaje de éxito del 22,2 por ciento.

Iván Felipe Silva, en la división de hasta 100 kilogramos, firmó el mejor resultado de la delegación al ganar sus dos primeros enfrentamientos y avanzar hasta los octavos de final, donde cedió ante el japonés Dota Arai para concluir noveno y sumar 320 puntos al ranking mundial.

Los otros cinco triunfos no llegaron para el equipo, pues ninguno de los restantes representantes pudo superar a su primer rival efectivo, mientras las cuatro mujeres inscritas terminaron sin victorias.

La actuación prolonga la sequía de medallas cubanas en los mundiales absolutos individuales desde el título de Andy Granda en Taskent 2022 y vuelve a poner sobre el tatami las dificultades de una disciplina que durante décadas sostuvo un lugar entre las potencias internacionales. (Tomado de Prensa Latina)