Brasil rechaza sanciones contra Cuba y ratifica solidaridad

Brasilia, 10 oct.- Brasil rechaza las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba por sus consecuencias económicas y sociales, afirmó este viernes una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante sudamericano.

Juliana Soares, jefa de la División Caribe de la Cancillería brasileña, reiteró la oposición de su país al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, así como a las restricciones en el ámbito energético.

En un acto por el aniversario 40 del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre La Habana y Brasilia, celebrado en la residencia del embajador cubano aquí, Víctor Cairo, la funcionaria sostuvo que Brasil se opone firmemente a las acciones contrarias a la Carta de las Naciones Unidas.

Ante estudiantes universitarios, integrantes del movimiento de solidaridad con la isla, representantes de organizaciones políticas de izquierda y de movimientos sociales, Soares recordó que Brasil votó a favor de la reapertura del debate sobre el bloqueo que promovió Cuba en la Asamblea General de la ONU.

Señaló que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a denunciar las medidas económicas y energéticas contra la mayor de las Antillas en su reciente intervención en ese organismo internacional en septiembre pasado.

La diplomática anunció que Brasil respaldará nuevamente la resolución presentada cada año ante ese foro para reclamar el fin del cerco contra Cuba.

Para Brasil, la escalada de sanciones no resuelve divergencias y tiende a agravar las condiciones humanitarias que enfrenta el pueblo cubano, consideró Soares.

También, reafirmó que Brasil mantendrá su apoyo a Cuba y continuará brindando ayuda siempre que sea posible, con el propósito de reducir las consecuencias negativas sobre la población. (Tomado de Prensa Latina)