Santacruceño Nelson Nápoles a sus 83 años: mi cuidadora, es como una hija

Oct, 2026.- A sus 83 calendarios la felicidad la expresa sin arrugada expresión Nelson Nápoles Francés. Motivos tiene, para tal satisfacción, el vecino de la calle Cristo entre Oriente y 9 de Noviembre en Santa Cruz del Sur. Hace algún tiempo es atendido por la joven pero responsable cuidadora Mayelin Alcolea Zulueta.

Ella no vive distante del adulto mayor. Cuando lo veía haciendo alguna gestión en la calle, en la época en que todavía podía de algún modo desplazarse con apoyo del bastón, lo auxiliaba. Se percató la fémina en ese entonces que el anciano tenía problemas de visión. La solidaria acción se repitió en varias ocasiones más.

No imaginaba ella que le sería propuesto ser la cuidadora de Nelson, un hombre de mucha historia y miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

Hace tres años se encarga de sus alimentos, higiene y orden del modesto hogar donde reside, construido por decisión del Consejo de la Administración y la Dirección de la Vivienda en el municipio.

Mucho es el amor de familia que envuelven al octogenario Nápoles Francés y a la Alcolea Zulueta. Él la considera una hija. Ella, el padre que atenderá hasta que el destino lo permita.

Las sistemáticas atenciones le han incrementado al santacruceño los deseos de prolongar su vida más allá de los 100 onomásticos.

Mayelin, señaló, siente alegría al ver a Nelson satisfecho y agradecido.