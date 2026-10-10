Desde Santa Cruz del Sur, evocación a fechas significativas en la historia cubana (+Fotos y Posts)

Santa Cruz del Sur, 10 oct.- Los estudiantes y educadores del Instituto Preuniversitario Henry Reeve de esta localidad rindieron homenaje al legado del Comandante Ernesto Che Guevara, en el aniversario 59 de su muerte en Bolivia, y a los 158 años del inicio de las guerras de independencia por el patriota Carlos Manuel de Céspedes desde el ingenio La Demajagua.

Lupe Monteagudo Pérez, profesora de Historia de Cuba en la institución docente de la enseñanza media superior, explicó la importancia de ambas fechas históricas, que aunque ocurridas en distintos contextos demostraron la valentía de dos hombres que perdieron sus vidas por justas causas y el bien de los demás.

#SantaCruzdelSur: rememoran importancia histórica de inicio de las guerras de independencia Lupe Monteagudo, profesora de Historia de #Cuba, significó la importancia que para el pueblo cubano tiene el 10 de octubre de 1868

Detalles en nuestra web

#TenemosMemoria https://t.co/q5FoIDAzIq — RadioSantaCruz (@RadioSantaCruz_) October 10, 2026

Un grupo de alumnos del plantel dio lectura de manera individual, con apoyo de sus teléfonos móviles, a partes de la carta de despedida del Guerrillero Heroico al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, donde expresó la firme lealtad que siempre demostró por el máximo líder y el pueblo cubano, que no olvida su incondicional ejemplo.

Con posterioridad, varios escolares de la escuela primaria Ignacio Agramonte, integrados al Proyecto Sociocultural La Colmenita Rayitos de Amor, dirigido por la instructora de arte Yennis Almenarez Suárez, actuaron para los presentes, momento en el que dedicaron poemas y canciones al inolvidable Ernesto Guevara de la Serna.

Carlos Manuel de Céspedes y el Che dejaron un legado signifcativo en la historia nacional, a pesar de vivir en épocas diferentes.