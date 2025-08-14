Remedios herbarios para la indigestión

ores, se relacionan con la indigestión.

También puede estar asociada a enfermedades tales como gastritis, úlcera péptica o cálculos biliares.

En la mayoría de los casos, la indigestión no es señal de un problema de salud grave, a menos que se presente junto a síntomas como sangramiento digestivo, dificultades para tragar o pérdida de peso.

Los cambios en el estilo de vida y algunos medicamentos ayudan, pero también las plantas medicinales pueden aportar alivio a los afectados por este problema.

La lista sería muy grande, pues hay muchísimas especies que han sido utilizadas a lo largo de la historia con este fin. De ellas, la Farmacopea vegetal caribeña en su tercera edición refiere el empleo de tres bien conocidas: el mango, el toronjil de menta y el jengibre.

Mango (Mangifera indica): se utilizan las hojas y con ellas se prepara una infusión, agregando una taza de agua hirviendo, equivalente a 250 mililitros, a un recipiente que contenga cuatro hojas del árbol. Luego se tapa y se deja refrescar. Se bebe una taza tres veces al día.

Toronjil de menta (Mentha x piperita): también se utilizan las hojas y con ellas se puede preparar una decocción o una infusión con dos o tres cucharadas de las hojas troceadas para una taza de agua, equivalente a 250 mililitros.

En caso de decocción, se deja hervir por cinco minutos en recipiente tapado. Para la infusión se agrega el agua hirviendo al recipiente con el material vegetal, el cual se tapa. En ambos casos, se deja refrescar y se filtra. Se puede beber una taza de dos o cuatro veces al día.

Jengibre (Zingiber officinale): el rizoma fresco, previamente bien lavado, se ralla y se agrega una cucharada a una taza de agua, equivalente a 250 mililitros.

Esta mezcla se hierve en recipiente tapado por hasta 10 minutos y luego se refresca y se filtra. Se consume una taza entre dos y cuatro veces en el día.

***

Otras plantas de interés para el tratamiento de la indigestión son el hinojo, la manzanilla, el tomillo y la yerbaluisa, pero hay más.

No obstante, independientemente de los medicamentos convencionales como el omeprazol y los antiácidos, o el uso de las plantas medicinales, hay un grupo de medidas que pueden adoptar quienes tienden a presentar problemas con la digestión.

Entre ellas, están mantener una alimentación saludable, evitando los alimentos picantes y ricos en grasas saturadas con preferencia por las frutas, las verduras, las carnes magras y los granos enteros. También se debe comer despacio y masticar bien los alimentos, evitar el cigarro y las bebidas alcohólicas, y controlar el estrés.

En la actualidad, la investigación moderna ha confirmado los beneficios de algunas de estas plantas. Sin dudas, el toronjil de menta es, entre todas, la más popular y quizás también la mejor estudiada con respecto a la indigestión.

El mentol es el ingrediente principal de su aceite y este (el aceite) es el componente principal de algunos medicamentos ayurvédicos que se utilizan todavía hoy en día para tratar diversos problemas digestivos, incluida la indigestión.

En ensayos clínicos se ha demostrado que el aceite de la planta mejora el vaciamiento gástrico. Se sabe que su efecto farmacológico se produce porque relaja el músculo liso gastrointestinal al reducir el flujo de calcio, y que algunos de sus principios activos aumentan la producción de bilis, todo lo cual ayuda en el proceso de la digestión.

De esta forma, sobre un sólido basamento tradicional y con el respaldo de investigaciones tanto preclínicas como clínicas, las plantas medicinales siguen siendo una opción desde casa para tratar la indigestión.

La evidencia acumulada confirma que en pleno siglo XXI especies como el mango, el toronjil de menta y el jengibre siguen ayudando al hombre para cuidar la salud… ¡desde lo natural! (Tomado de Cubadebate)