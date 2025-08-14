China desarrolla un lanzador de proyectiles para uso espacial

Moscú, 13 ago.- Un grupo de científicos chinos ha presentado un lanzador de proyectiles para uso espacial, según un artículo publicado en la revista Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, del cual se hizo eco este lunes South China Morning Post.

Se trata de un dispositivo compacto y sigiloso, basado en el principio de la propulsión de pólvora, que ha sido diseñado para eliminar desechos peligrosos que orbitan la Tierra, pero con potencial para usarse también como arma.

A diferencia de las armas convencionales, que pueden producir destellos cegadores, vibraciones intensas y nubes de escombros, el nuevo dispositivo no genera humo ni luz y apenas vibra al dispararse, explican los desarrolladores, que son ingenieros aeroespaciales de Shanghái, Nankín y Shenyang.

Esto se logra mediante un mecanismo de absorción de energía de gas cerrado. Este hace que una cápsula, que contiene una red para capturar escombros, pueda ser lanzada con precisión hacia su objetivo sin que la plataforma de lanzamiento sufra sacudidas perjudiciales.

Al disparar el lanzador, se enciende una pequeña carga que genera gas a alta presión que impulsa un pistón hacia adelante. Una sección débil especialmente diseñada se rompe a una presión predeterminada, liberando el proyectil.

Entonces, un anillo con un ángulo de 35 grados choca con el proyectil cerca de la boca del cañón, absorbiendo la mayor parte de la energía cinética y la vibración para doblarse como una flor que se desploma hacia adentro. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)