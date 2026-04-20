Yaneisis Matamoros Almeida, carisma y profesionalidad para una radio comunitaria

Santa Cruz del Sur, 19 abr.- Con su risa peculiar, y una energía y dinamismo que le ha caracterizado en su labor cotidiana, como conductora de espacio de gran audiencia, Yaneisis Matamoros Almeida representa a esa generación de locutores y radialistas santacruceños que tomaron el relevo de las figuras pioneras fundadoras de Radio Santa Cruz.

Como buena conversadora, ofreció sus experiencias a su excolega de profesión Nilda Cecilia Sotolongo Castellanos.