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Yaneisis Matamoros Almeida, carisma y profesionalidad para una radio comunitaria

Editor Web Radio Santa Cruz

Santa Cruz del Sur, 19 abr.- Con su risa peculiar, y una energía y dinamismo que le ha caracterizado en su labor cotidiana, como conductora de espacio de gran audiencia, Yaneisis Matamoros Almeida representa a esa generación de locutores y radialistas santacruceños que tomaron el relevo de las figuras pioneras fundadoras de Radio Santa Cruz.

Como buena conversadora, ofreció sus experiencias a su excolega de profesión Nilda Cecilia Sotolongo Castellanos.

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