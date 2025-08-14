Fidel Castro Ruz, principal inspirador para seguir en combate unidos

Santa Cruz del Sur, 13 ago.- Será eternamente Fidel Castro Ruz el principal inspirador desde su condición de guía para seguir en el combate unido desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maisí. Los cubanos aprendieron de él a no desfallecer ante el primer obstáculo, a mantener la fe en la victoria.

Son momentos muy complejos los que ahora afrontan los cubanos, tanto en lo energético, los altos precios, la falta de medicamentos y de liquidez monetaria en los bancos, agudizado todo eso por el propio bloqueo, aunque muchos no quieran entenderlo y algunas de las medidas internas que se han aplicado para paliar la situación no han dado los resultados esperados.

La máxima dirección de la nación busca las vías con los pies sobre la tierra para salir adelante como se desea, pero no faltan los tropiezos. El Gobierno de los Estados Unidos arrecia contra esta isla socialista, sistema al que no se renunciará. Dicen que no es contra el pueblo, pero el pueblo cubano sufre las consecuencias.

Muy claro está que se requiere trabajar. No en pensar en los peces de colores o que todo va a caer del cielo. Aprovechar bien la jornada laboral en las esferas sociales, económicas y productivas es esencial para aportar desde el esfuerzo colectivo.

También el combate a las drogas, las indisciplinas sociales, la corrupción y las ilegalidades requieren del quehacer popular junto a la actuación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Desde los barrios se puede hacer mucho más. Ponerle freno a esos dañinos comportamientos es garantizar la tranquilidad ciudadana y la felicidad de las nuevas generaciones.

Pensar en un Fidel activo, orientador, valiente, ejemplar. Cuando se medite sobre él no hacerlo en pasado porque no está al frente de cada difícil batalla. Si se hace lo correcto, si se actúa en defensa de lo logrado, cada cubano será un Fidel, el eterno Comandante, soldado de las ideas.(Imagen tomada de Internet)