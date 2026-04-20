Petro acusó a presidente Noboa de interferir en elección de Colombia

De acuerdo con los planteamientos del jefe de Estado colombiano en su cuenta de la red social X, existen grabaciones en las cuales se revela que las autoridades ecuatorianas recibieron órdenes, presuntamente del Departamento de Estado, “para conseguir bandidos que me acusen”.

Esto, según refirió, tendría por objetivo su permanencia en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la que arbitrariamente lo metieron, según remarcó.

“Noboa les hace caso y recibe órdenes y recibe a la oposición dirigida por Uribe con la que confabula la interferencia en las elecciones para darle una mano a sus amigotes de negocios en el uribismo”, escribió en referencia al expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010).

El pronunciamiento ocurrió después de que su par habló acerca de una presunta reunión a la que Petro habría asistido con personas relacionadas con el narcotraficante conocido como Fito cuando acudió a la ciudad de Manta.

Tras ese comentario, el presidente neogranadino negó conocer al criminal en cuestión o a sus amigos.

“Solo he ido a Ecuador para asistir a la posesión de sus presidentes, y hemos capturado muchos bandidos nacidos en ese país que le hemos entregado”, afirmó.

Posteriormente anunció que demandará penalmente a Noboa por calumnia.

En días recientes, el candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, consideró que un periplo realizado por el expresidente Uribe por la nación vecina y también por regiones fronterizas tenían fines electorales.

“La extrema derecha ha utilizado toda clase de métodos sucios y de campañas sin escrúpulos para lograr el favor popular y obtener más votos en este proceso en el que estamos de carácter electoral. Ahora Uribe se traslada a la frontera con Ecuador para buscar incentivar el odio entre los pueblos y también agudizar la guerra comercial”, planteó en un video divulgado en sus redes sociales.

A juicio del aspirante, los políticos de la derecha colombiana están aliados con quienes tienen ideologías afines en Ecuador para afectar a la población que vive en el sur del país y como una forma de contrarrestar el respaldo recibido por el Pacto Histórico en las elecciones al Congreso de la República del 8 de marzo de 2026.

“Eso no es nada distinto a una conducta apátrida”, remarcó.

Enfatizó que, de llegar al poder, priorizará las relaciones de hermandad, tanto de carácter económico como político, con los pueblos de frontera.

Colombia y Ecuador atraviesan desde hace meses una crisis diplomática y económica tras la decisión del segundo de imponer aranceles del 30 por ciento, que luego elevó al 100 por ciento, a los productos neogranadinos. (Tomado de Prensa Latina)