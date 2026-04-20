Charón y Polanco se coronan en panamericano de judo

La Habana.- CUBA cerró la primera jornada del Campeonato Panamericano de Judo, en Panamá, con dos títulos y una medalla de bronce.

Jonathan Charón (60 kg) mostró su acostumbrado dominio en el área, y transitó la competencia sin recibir puntos en contra.

A primera hora dispuso, por yukos, del chileno Kobe Chávez y luego ganó por ippon al mexicano Arath Juárez.

En la disputa por el título llegó a la regla de oro con dos shidos que lo ponían al borde del hansoku-make frente al estadounidense Jonathan Yang, con la única opción de atacar sin ser amonestado. Pero apenas le tomó 34 segundos conseguir proyectar a ru rival, para waza-ari y colgarse la medalla de oro.

Orlando Polanco (66 kg) necesitó solo 16 segundos para derrotar por ippon al boliviano Emiliano Paz en su primer combate, seguidamente venció al argentino Joaquín Tovagliari por la vía de los shidos y se coló en la final, tras vencer al canadiense Julien Frascadore, igualmente por hansoku-make.

En la final derrotó al sorprendente joven ecuatoriano Jonathan Benavides, quien sacó del camino al subcampeón olímpico de París 2024, el brasileño William Lima, y así ganó la segunda medalla dorada para Cuba.

Dayanara Curbelo (+78 kg) también subió al podio. Comenzó con victoria ante la nicaragüense Izayana Marenco con ippon en menos de un minuto de combate, y aunque cayó por shidos ante la dominicana Moira Morillo, se quedó con la medalla de bronce por no presentación de la estelar brasileña Beatriz Souza.

Maylín del Toro (63 kg) quién compite en la división más fuerte en el área, logró vencer a la subcampeona olímpica de París 2024, la mexicana Prisca Awiti; sin embargo, cayó en semifinales ante la campeona olímpica y milticampeona mundial brasileña Rafaela Silva, quien además es cuarta en el ranking mundial de la IJF.

La santiaguera debió combatir por la medalla de bronce ante la venezolana Anriquelis Barrios, otra experientada, mas no se presentó por lo que quedó en quinto lugar.

Marlon Herrera (73 kg), Anisleydis Ur (70 kg) y Lianet Cardona (78 kg) también compitieron en la primera jornada, pero todos cayeron en sus segundas salidas.

Con dos títulos y una medalla de bronce la escuadra cubana marcha en el segundo puesto de la general, superada por Brasil, que con igual cantidad de medallas de oro, presenta un subtítulo como criterio favorable de desempate.

En la jornada de cierre competirán por la Mayor de las Antillas los estelares Andy Granda (+100 kg) e Iván Silva (100 kg); además de Naysdel Cardoso y Amado Montes, ambos de la división de 90 kg; Rubén Romero (81 kg), Yainet Coronado (48 kg); Dali Sentmanat (52 kg) y Lian Benavides (57 kg). (Tomado de Jit)