Comienza en Girón el pueblo a dar sus Firmas por la Patria (+ Fotos)

Ciénaga de Zapata, 20 abr.- Con la rúbrica de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y presidente de la República, comenzó este domingo un movimiento popular denominado Mi firma por la Patria, que reafirma la irrenunciable vocación de paz, esencia de la nación cubana.

Tras el acto que en Playa Girón saludo los 65 años del histórico triunfo ante la invasión mercenaria en abril de 1961, el pueblo procedió a plasmar su firma por la vocación de paz de la Patria y el compromiso con la soberanía de la nación.

José Enrique de la Cruz Pérez, dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), aseveró en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que plasmar esa firma junto al pueblo es reafirmar la disposición de defender a Cuba, desde el hacer por ella y, al propio tiempo, un compromiso con la soberanía.

Es definir y dejar claro que nuestro destino lo decidimos nosotros y lo construimos nosotros, nadie tiene que mandar en él, agregó el líder estudiantil y subrayó que firma porque desea el fin del bloqueo criminal a la Patria y porque, a pesar de todas las dificultades condicionadas por las medidas de asfixia de la administración norteamericana, cree firmemente en la obra de amor y solidaridad.

Soy de la Generación del Centenario de Fidel y firmo, además, porque quiero que los niños y niñas, los que están hoy y los que vendrán, puedan vivir en un país de amor, dignidad, tranquilidad, donde puedan estudiar, soñar y crecer, como lo hemos hecho nosotros, porque quiero estar siempre al servicio de mi Cuba, desde la diplomacia revolucionaria y desde donde sea necesario, como muchos otros jóvenes dispuestos a seguir haciendo y a seguir luchando por y junto a nuestro pueblo, sentenció el estudiante universitario.

Peñafor Gallo Cuéllar, quien fuera jefe de Milicias en Playa Girón, apuntó que su compromiso con la Patria se mantiene intacto, que prefiere como la mayoría de los cubanos la paz pero que no dudará en defender a la Isla si se produce una invasión, tal y como ocurrió hace ya 65 años.

Mi firma por la patria, como se ha denominado el movimiento que comenzó este domingo, es también un compromiso con los cubanos que cayeron en defensa de la soberanía y el socialismo en las arenas de Playa Girón. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)