Logra empresa camagüeyana resultados positivos en primer trimestre del año

Camagüey, 20 abr.- Aun en medio de limitaciones con las materias primas y los combustibles, y la situación electroenergética, la Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER) logró resultados positivos de forma general en el primer trimestre del actual calendario.

Al concluir el mes de marzo se cumplieron los compromisos productivos relacionados con el vinagre y los refrescos, quedando solamente por debajo de lo planificado el de las bebidas al no disponer de los alcoholes necesarios para su elaboración.

Evidentemente esto lleva a renovar los estilos de trabajo y buscar alternativas para garantizar el cumplimiento de los encargos y dentro de las acciones fundamentales está el vínculo con las nuevas formas de gestión económica como prioridad.

Igualmente se desarrollan importaciones, tanto propias de la organización como en producciones cooperadas con mipymes, lo que sin dudas posibilitará en el segundo semestre alcanzar mejores resultados en estos surtidos.

Liuven Veloz González, director de la EMBER en Camagüey, precisó que el colectivo también consiguió lo pronosticado para el período en cuanto a las utilidades al obtener valores por encima de los 25 millones de pesos. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)