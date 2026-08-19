Red EDH denuncia genocidio y fascismo, y llama a la unidad antifascista desde Cuba

La Habana, 19 ago.- ¡POR LA PAZ! ¡POR LA VIDA! ¡CONTRA EL FASCISMO! (Declaración de las y los participantes de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales En Defensa de la Humanidad en el Coloquio Internacional “Fidel: legado y futuro” y en la 34 Feria del Libro de La Habana.)

El 18 de agosto de 1936, hace noventa años, fue salvajemente asesinado por el fascismo el gran poeta Federico García Lorca. Su figura deslumbrante, su palabra y su sacrificio nos siguen inspirando en nuestros combates de hoy.

Guiados por la certeza de que no es posible cerrar los ojos ni cruzarse de brazos ante la agresión imperialista, sionista y fascista, y conmovidos por estos días que hemos pasado junto al heroico pueblo cubano, nos reunimos en la Casa de las Américas este 14 de agosto para debatir sobre cómo ampliar la influencia de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales En Defensa de la Humanidad, creada en 2003, con el apoyo decisivo de Fidel y de Chávez.

En estos momentos, el gobierno de los EEUU y sus aliados aplican en todas partes, con total impunidad, la ley del más fuerte; crean un clima irrespirable de macartismo y convierten en papel mojado las garantías básicas del derecho internacional, incluido el derecho a la vida de millones de personas.

En paralelo, la ultraderecha latinoamericana, cumpliendo al pie de la letra las órdenes del emperador, parece empeñada en regresar a la región a los oscuros días de la Doctrina de la Seguridad Nacional y la Operación Cóndor. Se esfuerza por revivir un feroz anticomunismo mientras embiste brutalmente a líderes, organizaciones y movimientos sociales.

En los propios EEUU se multiplican los actos de represión policial contra migrantes, latinos, negros, jóvenes que han abrazado la causa palestina y militantes antifascistas: contra todo aquel que alce su voz por la paz, la justicia y la igualdad. En Europa, crecen los partidos fascistas, la xenofobia, los discursos de odio y las manifestaciones públicas de una ultraderecha envalentonada y bestial.

Se está llevando a cabo una cruel política genocida contra dos pueblos que resisten: el atroz proyecto de exterminio del pueblo palestino; y el genocidio silencioso, sin bombas por ahora, contra el pueblo cubano. Un despiadado plan de asfixia.

El Imperio ve a Cuba como el mayor obstáculo para reinar sin oposición sobre lo que sigue considerando su patio trasero y la presenta ahora como el “enemigo ideológico” por excelencia.

Ante este escenario y la urgencia de levantar «trincheras de ideas» frente a la barbarie y a la oleada de mentiras que la acompaña, nuestra Red EDH se propone:

-Denunciar por todos los medios a su alcance el genocidio contra los pueblos de Palestina y Cuba y la injerencia ilegal e inmoral de los EEUU en Nuestra América.

-Defender alternativas políticas populares y progresistas frente al fascismo en cualquier parte del mundo.

-Contribuir a la construcción de la unidad de las fuerzas de izquierda sin ningún tipo de sectarismo. Dondequiera que haya un núcleo de resistencia cultural antifascista, debe estar presente la Red con su mensaje solidario.

-Trabajar para llegar a nuevos sectores, en particular a los jóvenes.

-Defender la verdad y desmontar las manipulaciones y falsedades diseñadas para confundir, dividir y desinformar.

-Dar la mayor prioridad a la guerra comunicacional en el ámbito de las redes sociales y las plataformas digitales.

Sumemos a esta batalla de tanta trascendencia a todas las personas sensibles y dignas que comprendan la dimensión de esta amenaza contra la humanidad.

¡El genocidio contra el pueblo palestino debe cesar!

¡El implacable cerco contra el pueblo cubano debe cesar!

¡Cuba tiene derecho a vivir en paz!

¡El presidente venezolano Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores deben ser liberados!

¡La infamia racista contra los migrantes debe cesar!

¡El acoso macartista contra el pueblo de los EEUU debe cesar!

¡Basta de guerras y de mentiras para justificarlas! (Tomado de Radio Cadena Agramonte)