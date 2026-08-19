Toros alistan entrenamiento para Serie Nacional de Béisbol

Camagüey, 18 ago.- La relativa proximidad de la 65 Serie Nacional de Béisbol, concentrará de inmediato a la preselección de los Toros de esta provincia en el estadio Cándido González.

Como se ha informado, el clásico comenzará el 4 de octubre, con una nueva estructura que reduce desde la cantidad de juegos, hasta las plantillas de los equipos.

Según los primeros reportes sobre la nueva temporada que se avecina, los camagüeyanos se ubican en la llave “C”, acompañados de Las Tunas, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.

Se prevén encuentros primeramente a nivel de Grupo, y en una ronda posterior, se rivalizará por el sistema del conglomerado “A” contra el “B”, y el “C” ante el “D”, para definir a los ocho que continuarán a la postemporada en busca del título.

La integración de la pre nómina agramontina estuvo en reserva hasta hace solo unas pocas horas, y a juzgar por su composición, se aprecia la inclusión de varios atletas de otras provincias, aunque el peso fundamental de esos refuerzos recae en el pitcheo.

Una de las mayores controversias la generó la presencia del vertientino, residente en el exterior, Henry Quintero, quien se incluyó en el colectivo que dirige Miguel Borroto, aunque también aparece entre los candidatos a representar a Las Tunas en la cita del país.

Pero todo parece indicar que el intermedista continuará con los leñadores orientales, en lo que significa una sensible baja para la futura formación taurina.

Resaltan en el caso del cuerpo de lanzadores, la presencia del derecho José Ramón Rodríguez, y el zurdo Dariel Góngora, quienes han estado envueltos en lides de Venezuela e Italia, respectivamente, y con buenas demostraciones.

La intención ahora es mejorar el muy pálido desempeño de la campaña pasada. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)