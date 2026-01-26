Recuerdan a Martí desde el Inder

La Habana.- PARA recordar el 173 aniversario del natalicio del Héroe Nacional José Martí, trabajadores del Inder realizaron hoy un matutino especial que reafirmó la fidelidad a su legado.

Encabezado por el titular del organismo, Osvaldo Vento Montiller, el homenaje de la institución evocó la obra inmensa del intelectual y patriota.

Su vínculo con la hermana República Bolivariana de Venezuela también fue resaltado en el sencillo acto que acogió el Coliseo de la Ciudad Deportiva, de esta capital.

En ese contexto, la dirección de auditoría del Inder efectuó la firma del Código de Ética de sus trabajadores, y destacó la despedida realizada a Ileana Alfonso, quien tras 40 años de trabajo en el sector se acogerá al retiro.

Conocida por su laboriosidad y compromiso, le fue conferido el Sello 25 Aniversario de la Comisión Nacional de Atención a Atletas.

Pioneras de la escuela primaria República de Brasil protagonizaron el momento artístico del encuentro, con la declamación del poema “Mi Caballero”, de José Martí. (Tomado de Jit)