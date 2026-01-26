Festival Internacional Jazz Plaza llega al centro de Cuba

Santa Clara, 26 ene.- La 41 edición del Festival Internacional Jazz Plaza, el más prestigioso del género en Cuba, inició este domingo en la subsede de Santa Clara, una ciudad que por segundo año consecutivo acoge el evento.

En la inauguración participaron artistas de la central provincia, como Yudelkis Pérez, acompañados por la Orquesta Sinfónica Provincial y alumnos de las escuelas de música, todos con varias presentaciones previstas durante la cita.

De acuerdo al programa del evento, en el central territorio se espera la presencia de músicos y agrupaciones de países como Azerbaiyán, Austria, Suiza y Cuba, así como de una amplia variedad de exponentes locales del jazz.

Eliot Porta, miembro del Comité Organizar del Jazz Plaza 2026, explicó que como parte central de esta edición se llevará a cabo el Coloquio “José Luis Cortés in Memoriam”, un espacio académico y reflexivo que profundizará en el legado artístico, intelectual y pedagógico del destacado músico y director de la emblemática orquesta NG La banda.

Además de las presentaciones musicales, el evento tiene un programa complementario que entrelaza el cine y la literatura con el jazz e incluye ciclos cinematográficos extendidos y un espacio que promoverá la obra del poeta villaclareño Sigfredo Ariel.

Este programa cultural se enmarca en una edición histórica del Jazz Plaza, que por primera vez se extiende a las provincias de La Habana, Santiago de Cuba, Holguín y Santa Clara, para reunir a más de mil 500 artistas de 20 países. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)