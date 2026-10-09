Reclamo de “Palestina libre” resonó en la capital de Ecuador

Quito, 9 oct.- El reclamo de una “Palestina libre” resonó en esta capital, donde organizaciones sociales se movilizaron para denunciar la ofensiva israelí en Gaza y cuestionar el acercamiento del actual Gobierno de Ecuador a Israel.

Convocados por el Comité Unitario de Solidaridad Ecuador con Palestina (Cusep) y otros colectivos, los manifestantes se concentraron en la Plaza Artigas, a pocos metros de la embajada israelí, y participaron en actividades de solidaridad con el pueblo palestino.

Con banderas y pancartas en respaldo a Palestina y llamados a poner fin a la ocupación, los asistentes exigieron justicia para las víctimas y el derecho de ese pueblo a vivir en libertad y con dignidad.

Los organizadores cuestionaron el fortalecimiento de los vínculos entre el Ejecutivo de Daniel Noboa e Israel, especialmente en materia de seguridad, y reclamaron mayor transparencia sobre los acuerdos suscritos por ambos países.

En la ciudad de Guayaquil este jueves también organizaciones sociales marcharon desde el parque Centenario hasta la plaza San Francisco para exigir paz, justicia y el derecho del pueblo palestino a vivir libre de ocupación.

Las protestas en Ecuador tienen lugar en medio de la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, donde Naciones Unidas ha advertido sobre las restricciones de acceso a servicios esenciales y el desplazamiento de la población.

En septiembre de 2025, una comisión internacional independiente de investigación de Naciones Unidas concluyó que las autoridades y fuerzas israelíes habían cometido actos de genocidio contra la población palestina de Gaza. (Tomado de Prensa Latina)