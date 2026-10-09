Cuba denuncia política de Estados Unidos y agradece solidaridad de México

Ciudad de México, 9 oct.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este jueves la política criminal de Estados Unidos contra la isla, agradeció la solidaridad de México con su país y aseguró que la nación caribeña no se rendirá.

“Cuba sufre diariamente la política criminal, fascista y hostil del imperio, que impacta negativamente en todos los ámbitos de la vida nacional”, dijo en un mensaje enviado a la apertura del XXX Seminario Internacional “Los Partidos y una Nueva Sociedad”, organizado por el Partido del Trabajo.

En el video, el también primer secretario del Partido Comunista de Cuba señaló que, para Washington, no es suficiente un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por más de 60 años, ni la aplicación de cientos de medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales.

“Para sus macabros propósitos, fue necesaria también la emisión de dos órdenes ejecutivas presidenciales”, apuntó al aludir a la del 29 de enero pasado, declarando a Cuba como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos, y la del 1 de mayo, justificando la aplicación de sanciones secundarias de marcado carácter extraterritorial.

Aseveró que las medidas de recrudecimiento del bloqueo energético se han extraterritorializado y, a pesar de las múltiples gestiones, hace nueve meses que no entra un barco de combustible a puertos de la mayor de las Antillas.

Señaló que este hecho ha incrementado los cortes de electricidad y ha impactado con severidad el normal funcionamiento de todas las instituciones del sistema de salud.

A ello se suman afectaciones en el suministro de agua, el transporte y la elaboración y conservación de los alimentos, por solo citar ejemplos del “genocidio silencioso al que se nos somete”, expuso.

Sin embargo, expresó, “cuando el Gobierno estadounidense arrecia su política contra nuestro pueblo, la convicción de lucha es que Cuba vencerá y no se rendirá”.

“Seguiremos avanzando a pesar de las dificultades y los enormes obstáculos y desafíos”, declaró el mandatario al destacar que la isla ya genera el 21,4 por ciento de su electricidad con fuentes renovables de energía.

Hizo énfasis en que la nación caribeña es un país de paz, con un pueblo noble, trabajador y solidario que no representa amenaza alguna para Estados Unidos y recalcó que el bloqueo sí es una amenaza real y permanente para la existencia y el bienestar de los cubanos.

“Es una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad de la región. Es una amenaza para cualquier Estado soberano que podría quedar sujeto a medidas de similar carácter agresivo y extraterritorial en el futuro”, alertó.

Consideró “necesario, como nunca antes y teniendo como premisa la unidad”, que los presentes en el seminario continúen acompañando a Cuba.

Además, envió un cálido, fraterno y fuerte abrazo al pueblo mexicano y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con “quienes nos unen entrañables y auténticos lazos de amistad, solidaridad e historia común”, y agradeció “infinitamente su invariable respaldo y compromiso” con la isla.

En el año del centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, Díaz-Canel destacó que “su legado nos interpela con más fuerza que nunca”. (Tomado de Prensa Latina)