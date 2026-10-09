Por mejor formación vocacional y orientación profesional desde Santa Cruz del Sur (+ Fotos y Post)

Santa Cruz del Sur, 9 oct.- Como parte de las acciones para incentivar la orientación profesional en este municipio camagüeyano inició el Curso de formación vocacional 2026-2027 en el Palacio de Pioneros Solecitos del Sur.

#SantaCruzdelSur #Camagüey: En pos de la formación vocacional y orientación profesional

Inicia el curso 2026-2027 en el Palacio de Pioneros Solecitos del Sur, destinado a orientar a niños y adolescentes hacia el estudio, entre otros, de oficios y ciencias

: Educación Municipal https://t.co/aZDMfU3uiU — RadioSantaCruz (@RadioSantaCruz_) October 8, 2026

En el encuentro de apertura, incluido en la Jornada Ideológica Camilo-Che, participaron un grupo de estudiantes de las enseñanzas primaria y media básica, educadores e instructores de la institución donde tienen lugar los círculos de interés (CI) de Enfermería, Camaronicultura, Pedagogías de las Enseñanzas Especial y Primaria, Construcción Civil, y Artes de Pesca.

Luego de la firma de los convenios de trabajo entre distintos sectores y el centro docente, la directora del Palacio de Pioneros Solecitos del Sur, Yanelis Cisneros, puntualizó que los objetivos en este período escolar, dedicado al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, serán incrementar los conocimientos y la formación en valores en los educandos.

Se exhortó a los alumnos a mantener la puntualidad y la asistencia en los encuentros programados en cada uno de los CI en que se matriculen, en los que deben prevalecer la disciplina, el respeto y la atención a los instructores encargados de impartir los contenidos.

Desde el pasado mes de septiembre comenzó el proceso de captación de estudiantes para integrar los respectivos espacios de intercambio en el Palacio de Pioneros.