Recibió canciller Bruno Rodríguez a su homólogo panameño

La Habana, 26 mar.- Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, recibió a su homólogo panameño Javier Eduardo Martínez-Acha Vázquez, quien realiza una visita de trabajo a la isla.

Al darle la bienvenida al canciller del istmo y la delegación que lo acompaña, el también integrante del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, expresó la seguridad de que esta oportunidad contribuya a continuar impulsando las históricas y tradicionales relaciones de amistad y colaboración entre ambos países.

Con antelación a las conversaciones en las que participaron también la vicecanciller Josefina Vidal y otros funcionarios del Minrex, Rodríguez Parrilla subrayó que en Cuba se quiere mucho a Panamá y los panameños, y mencionó que “hay muchos elementos comunes, a partir de un sólido vínculo cultural y multifacético y una tradición de cooperación en las organizaciones internacionales y en la agenda multilateral”.

El canciller cubano agradeció la visita en medio de las difíciles circunstancias que vive el país y deseó que fuera productiva y también placentera.

Martínez-Acha Vázquez reiteró los lazos históricos entre ambas naciones y subrayó que el Presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, le otorga importancia a la relación bilateral en tiempos complejos, como los que estamos viviendo, dijo.

El jefe de la diplomacia visitante calificó los nexos de muy amistosos, muy exitosos y comerciales, al tiempo que reiteró la voluntad de “cooperar en muchos puntos, como países que entendemos las necesidades de cada uno”.

Al ministro de Exteriores de Panamá lo acompañan Edwin Abel Pitty Madrid, embajador de ese país en La Habana; Marcos Caisuutti, asesor presidencial, y Adolfo Ahumada, asesor del canciller.

Panamá restableció relaciones diplomáticas con La Habana en 1974, bajo el liderazgo de Omar Torrijos, pese a las presiones externas para aislar a Cuba de la comunidad latinoamericana y caribeña. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)