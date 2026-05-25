Leones de Industriales recuperó la cima de la IV LEBC

La Habana.- EN UNA fiesta de batazos, Leones de Industriales venció este domingo 4×11 a Cocodrilos de Matanzas, y empató con Las Tunas en la cima de la IV Liga Élite del Beisbol Cubano.

En su Estadio Latinoamericano, los felinos pegaron 15 imparables y marcaron un importante racimo de seis carreras en el segundo inning, que pudo crear un muro de contención frente al posterior ataque rival contra cinco lanzadores azules.

Por los Leones, hubo cuadrangulares de Jonathan Bridón y Yasiel Santoya, quienes remolcaron tres carreras per cápita. En causa perdida, Yulieski Remón, a quien le va muy bien como tercer bate, pegó par de indiscutibles, incluido un jonrón, e impulsó cuatro carreras.

Victoria del refuerzo Alberto Hechavarría y revés de Brian Reyes.

El triunfo capitalino se fusionó con la división de honores de los Leñadores tuneros con los Cazadores de Artemisa.

A primera hora, en un duelo de zurdos entre el local y vencedor Enyer Fernández, contra Geonel Gutiérrez, después de la recuperación de los jugadores que sufrieron problemas estomacales, Las Tunas venció 14×5.

En el parque Julio Antonio Mella, los anfitriones desataron brutal ofensiva de 21 jits, y marcaron ramillete decisivo de ocho anotaciones en el segundo acto, con ocho jits, incluido triple de Norge Torres con dos compañeros en circulación.José Antonio Jiménez conectó vuelacercas por los perdedores.

A segunda hora, Artemisa tomó revancha de 8×1.

Entretanto, Huracanes de Mayabeque noqueó 15×1 a Cachorros de Holguín. Pero el sitio web del beisbol cubano presentó dificultades para reflejar las peculiaridadades de estos dos últimos partidos.

Después de esos resultados, Industriales y Las Tunas comparten la cima con 11 triunfos y ocho fracasos, seguidos por Artemisa (9-9), Mayabeque y Holguín (9-10) y Matanzas (7-11). (Tomado de Jit)