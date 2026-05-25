Día Mundial de la Tiroides: diagnóstico precoz y vigilancia clínica

Con motivo del Día Mundial de la tiroides, que se celebra cada 25 de mayo, los profesionales que atienden a pacientes con afecciones tiroideas insisten en la necesidad de lograr la concienciación sobre las enfermedades tiroideas, condiciones que tienen un impacto significativo sobre el metabolismo, el sistema cardiovascular, la función reproductiva y la calidad de vida de los pacientes.

La tiroides, glándula endocrina situada en la región anterior del cuello, produce las hormonas triyodotironina (T3) y tiroxina (T4), esenciales para la regulación de múltiples procesos fisiológicos. En Cuba, el Instituto de Endocrinología desarrolla investigaciones y asesora programas dirigidos al estudio, prevención y tratamiento de estas afecciones.

Sobre el tema conversamos con la DrC. Silvia Elena Turcios Tristá, especialista de II Grado en Endocrinología, jefa del Grupo de Tiroides en esa institución y presidenta de la Sociedad Cubana de Endocrinología y Diabetes.

—Doctora, ¿cuáles son las principales enfermedades tiroideas que se diagnostican en Cuba y qué relevancia tienen desde el punto de vista clínico y epidemiológico?

—Las enfermedades tiroideas constituyen una de las afecciones endocrinas más frecuentes en la práctica clínica y en particular el bocio y la enfermedad nodular. Cuba no está exenta de esta tendencia mundial y de la misma manera observa una mayor prevalencia en mujeres y personas de la tercera edad. En el mismo sentido, pero con menor frecuencia, se diagnostican personas con hipotiroidismo e hipertiroidismo. Ambas condiciones pueden ser ocasionadas por enfermedades autoinmunes que, en el caso del hipotiroidismo, puede ser una tiroiditis crónica o de Hashimoto.

En general y desde el punto de vista clínico, los trastornos tiroideos pueden ser nodulares o difusos, o funcionantes o no. Los funcionales (por defecto o por exceso) tienen gran repercusión sobre todos los sistemas de órganos y se asocian a complicaciones metabólicas, cardiovasculares, óseas y reproductivas, entre otras. Por otro lado, las disfunciones tiroideas pueden cursar de forma subclínica durante largos períodos de tiempo, lo que dificulta el diagnósticoy el tratamiento oportunos.

En el caso del hipotiroidismo, es una entidad que puede ser diagnosticada desde la etapa postnatal a través del Programa de pesquisa neonatal de hipotiroidismo congénito, principal causa de retraso mental prevenible y del que Cuba fue pionero y líder en América Latina. Tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo ocasionan afectación multisistémica con manifestaciones clínicas variables según la edad y el tiempo de evolución.

Por su parte, en la enfermedad nodular tiroidea, la conducta dependerá de las características estructurales y de función del /los nódulos. Aunque la mayoría de los nódulos son benignos, el diagnóstico diferencial con una lesión maligna es uno de los desafíos diagnósticos en la actualidad. Y una buena parte de los pacientes serán seguidos solo con vigilancia clínica e imagenológica, para identificar cambios sugerentes de transformación maligna o funcional.

—Uno de los síntomas referidos por los pacientes es el estrés o el cansancio. ¿Qué otras manifestaciones clínicas deben alertar sobre una enfermedad tiroidea, tanto a la población como al personal médico del área de salud?

—En general, los síntomas pueden ser inespecíficos y confundirse con otras condiciones médicas pero existen síntomas y signos que pueden ayudar a la sospecha diagnóstica. La presencia de somnolencia, ronquera, depresión, estreñimiento, bradicardia, piel seca, edema facial, lentitud en el pensamiento, el habla o la movilidad, intolerancia al frío y aumento de peso pueden hacer pensar en un hipotiroidismo que puede acompañarse de bocio o no. Por otro lado, la hiperactividad, insomnio, diarreas, palpitaciones o taquicardia persistente, piel caliente y humeda, intolerancia al calor y la disminución de peso a pesar del aumento en el apetito, son características de un hipertiroidismo. En cuanto al aumento de volumen en el cuello, si es grande, duro o con crecimiento endotorácico; puede ocasionar síntomas de compresión cervical (dificultad al tragar, disnea e incluso dolor).

El médico de la comunidad, que es el más cercano al paciente, está capacitado para identificar estas características que sugieren la sospecha clínica de enfermedad tiroidea en las personas que acuden a los servicios de salud. Además en el interrogatorio de los afectados, también se debe tener en cuenta el antecedente familiar de enfermedad tiroidea o el antecedentes personal o familiar de otras enfermedades autoinmunes.

—¿Qué papel desempeñan el diagnóstico precoz y los programas de prevención en el abordaje de estas enfermedades en Cuba?

—El diagnóstico precoz en la mayoría de las enfermedades es esencial para reducir complicaciones y mejorar el pronóstico. Cuba dispone de programas consolidados, como el de detección neonatal del hipotiroidismo congénito y el programa de yodación de la sal para consumo humano, estrategias que han tenido un impacto positivo en la salud pública cubana.

La identificación temprana de estos trastornos permite iniciar el tratamiento oportuno y adecuado. Además, la educación y capacitación sanitaria a pacientes y profesionales garantiza el reconocimiento de aspectos diagnósticos positivos y acudan tempranamente a solicitar una evaluación especializada.

—¿Qué mensaje considera importante transmitir en este Día Mundial de la tiroides?

—Es fundamental insistir en que las enfermedades tiroideas son frecuentes, en particular en algunos grupos poblacionales, que por lo general son enfermedades benignas, de buena evolución y pronóstico. La educación médica continua y la investigación científica facilitará una atención de calidad, donde la atención primaria de salud jugará un papel esencial en la sospecha diagnóstica inicial conduciendo al paciente por los diferentes niveles de atención según corresponda dependiendo de la complejidad y severidad de la condición médica.

El Día Mundial de la tiroides constituye una oportunidad para promover un mayor conocimiento sobre estas afecciones, reforzar la importancia del diagnóstico positivo, el seguimiento clínico, de la adherencia terapéutica, de la prevención de complicaciones y del impacto de programas nacionales creados para el beneficio de la salud de la población cubana. (Tomado de Infomed)