Camagüey aporta a modelo costero cubano más exacto y actualizado

La Habana, 25 may.- El Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, junto al Centro Richerche Ambiente Marino Santa Teresa, en Italia, y otras instituciones científicas cubanas, entre ellas, la Empresa Flora y Fauna de Camagüey, la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, el Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad y el Parque Nacional Cayos de San Felipe, concibieron un modelo vectorial actualizado de la línea de costa de nuestro archipiélago.

Publicado en la Revista Espacios Naturales Protegidos, del Centro Nacional de Áreas Protegidas, el modelo se elaboró a partir de imágenes satelitales Sentinel-2 y técnicas avanzadas de teledetección, alcanzando una exactitud global del 94 %.

Representado a escala 1:25 000, ofrece una visión detallada y actualizada de la geografía costera de Cuba y constituye un resultado enmarcado en el proyecto Fortalecimiento de las capacidades para la construcción de mapas de hábitat de los ecosistemas marinos costeros y mapas de potencial de corrientes marinas para energías renovables Ecoatlas.

Entre sus aportes destaca la estimación de la superficie del archipiélago en 109 887,43 km² y la longitud del litoral de la isla de Cuba en 8 517,67 km, cifra superior a la reportada oficialmente durante más de una década.

Asimismo, robustece la capacidad del país para actualizar su cartografía temática ambiental con estándares internacionales, apoyar políticas públicas de ordenamiento territorial y conservación, y responder a los desafíos del cambio climático, especialmente en las zonas costeras más vulnerables, convirtiéndose en una herramienta para la toma de decisiones. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)