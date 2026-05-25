Ciencia camagüeyana en el campo: organominerales potencian floración y fructificación del arroz (+ Fotos)

Camagüey, 25 may.- En la finca San Juan, perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Camilo Cienfuegos del municipio de Florida, el agricultor Lázaro Puerta ha logrado un notable desarrollo vegetativo en su cultivo de arroz tras participar en el proyecto “Manejo integrado de la fertilización para el incremento de los rendimientos como contribución a la sostenibilidad alimentaria en el cultivo de arroz”.

La iniciativa, que forma parte de las estrategias de los especialistas de la Unidad Científico Tecnológica de Base Suelos Camagüey (UCTB), incluyó la aplicación de un fertilizante organomineral líquido (Fertomil) y un potenciador para la floración y fructificación vía foliar en las fenofases más importantes del cultivo.

Como parte de estas acciones realizaron un taller de capacitación, según informó el Ingeniero Agrónomo Pedro López Labarta, especialista en Extensión Agraria y en Nutrición de los Cultivos en el UCTB.

Durante el encuentro, se brindaron a los productores los resultados del análisis de las características de los suelos, los factores limitantes y el potencial agroproductivo para la plantación del cereal en las áreas de intervención, precisó López Labarta.

José Luis Montejo especialista del UCTB, puntualizó que en el taller también se explicaron las medidas de conservación y mejoramiento que se deben aplicar en los suelos para optimizar su rendimiento.

Asimismo, detalló que se ofreció información detallada sobre la forma de aplicación del Fertomil y el potenciador para la floración y fructificación vía foliar en el cultivo del arroz, destacando su uso clave para el desarrollo fenológico de la planta.

Uno de los momentos más relevantes de la capacitación fue la presentación de los resultados preliminares del efecto de estos productos en el incremento de los rendimientos agrícolas y el aumento de la producción.

En la finca San Juan, una de las áreas donde se aplicaron estas prácticas junto a un conjunto de medidas agrícolas, se observó una respuesta positiva, con un vigoroso crecimiento vegetativo que superó las expectativas iniciales.

En el contexto del proyecto de manejo integrado de la fertilización, la experiencia del campesino floridano Lázaro Puerta confirma que su uso es una alternativa eficaz para elevar la productividad del arroz en las condiciones particulares de los suelos camagüeyanos.

Con estas prácticas, los especialistas del UCTB en el territorio buscan extender su uso como parte de una agricultura más sostenible y resiliente, que contribuya a la sostenibilidad alimentaria sin dañar el ecosistema. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)