Arriba a La Habana cargamento de arroz donado por China para reforzar abastecimiento

La Habana, 26 mar.- Cuba recibió un nuevo cargamento de arroz donado por la República Popular China, como parte de los vínculos de cooperación que mantienen ambas naciones.

El buque Loyalty Hong arribó al puerto de La Habana con 15 mil 600 toneladas del grano, destinadas a contribuir al abastecimiento alimentario en el país.

Con esta entrega se completa la donación de 30 mil toneladas anunciada por la Embajada de China en enero último, en un contexto marcado por las dificultades económicas que enfrenta la Isla.

El envío forma parte de la colaboración sostenida entre Cuba y China, que en los últimos años ha incluido diversos apoyos en sectores estratégicos, con énfasis en la seguridad alimentaria. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)