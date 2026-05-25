Funcionario santacruceño de educación resalta importancia de la Computación en centros escolares

Santa Cruz del Sur, 25 may.- Los estudiantes de las escuelas primarias de Santa Cruz del Sur tienen la oportunidad de acrecentar los conocimientos a través de las clases que reciben en los Laboratorios de Computación con que cuentan las instituciones educativas, resaltó Julio Banegas Vilma, jefe del Departamento de la Educación Primaria de la Dirección General Municipal de Educación.

A través de las nuevas tecnologías los alumnos tienen acceso a temas relacionados con la Historia de Cuba, Cívica, Matemática, Español, entre otras materias de interés, permitiéndoles desarrollar aún más el aprendizaje, guiados por los educadores, conocedores de los detalles donde es necesario enfatizar más.

Fuera del horario del proceso docente educativo, los alumnos tienen derecho a solicitar al maestro de Computación tiempo de máquina, búsqueda que deberá estar relacionada con lo que se imparte en clases,como en el caso de los Trabajos Prácticos Integradores, lo que incentiva a los discípulos apegarse más al estudio, su principal deber, y socializar conocimientos en el grupo.

En cuanto al grado Preescolar, dijo que la Computación ayuda a los pequeños de ese nivel a adquirir de habilidades visuales y motoras. Habló del Paint, un programa digital, vital en esa etapa de la vida en la que empleando el mause aprenden a colorear distintas figuras geométricas. Mientras que los cuentos narrados los ayudan a enriquecer el lenguaje y la memoria.

Banegas Vilma, se refirió además al uso por los alumnos de los celulares para navegar en Facebook, Instagram, Wasapp, y otros sitios, donde hay Información valiosa, pero de igual manera aparecen las campañas desinformativas contra Cuba y otras publicaciones dañinas. De ahí que el papel de los educadores y las familias sea sumamente importante para guiar bien en ese sentido a las presentes generaciones.