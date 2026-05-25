Inicia evento Corazón Feliz, destinado a las infancias en Cuba

Se trata de una intervención a favor de la naturaleza que hará vibrar el espacio urbano desde el placer y la magia de cada movimiento, declaró en exclusiva a Prensa Latina la cantautora y líder del evento, Rochy Ameneiro.

Aseguró que este año la cita promete un despliegue de alianzas creativas y estrenos de alto valor artístico, en tanto la inauguración homenajeará a las artistas Rita del Prado y Rosa Campos.

La jornada de apertura incluye la presentación de Vocal Luna, la Orquesta de Cámara de La Habana y el grupo Espirales.

Corazón Feliz se extiende hasta el 31 de mayo próximo y en su programación figura un tributo a los 70 años de Pelusín del Monte -el títere nacional creado por Dora Alonso- con un importante estreno de Teatro de las Estaciones.

Disfrutaremos La Peña de Federico con Maykel Chávez, Annie Garcés y La fiesta de Gatoypon, así como las actuaciones de Teatro La Proa, Titirivida y La Colmenita, expresó Ameneiro.

La agenda reserva estrenos de Teatro Tuyo y el espectáculo La Comadrita, de Rita del Prado y Dila Martínez junto a Teatro La Salamandra.

Además, se incorpora la arquitectura y la moda mediante talleres para familias basados en el reciclaje y la economía circular.

Con el fin de sortear los obstáculos derivados de la crisis energética y de combustible en el país, el Comité Organizador decidió concentrar las actividades en los municipios La Habana Vieja y Plaza de la Revolución.

El Teatro Martí, el Museo Nacional de Bellas Artes, la Casa Corazón Feliz, el Teatro de la Orden Tercera, la sede de La Colmenita, el Museo Casa Natal de José Martí, el Teatro Nacional, el cine La Rampa y el Centro Cultural y Creativo La Manigua abren sus puertas a esta nueva edición.

Bajo la dirección musical de Rodrigo García Ameneiro y la dirección artística de Rubén Darío Salazar y Zenén Calero, el encuentro se erige como escenario donde convergen la cultura de paz y la formación plena.

Aunque la música es el alma del proyecto, se ofrece al público una experiencia integral que incluye artes visuales y escénicas, danza, narración oral, literatura, arte culinario y talleres creativos.

Esta diversidad permite que cada niño encuentre su propia forma de expresión y conexión con las artes, significó Rochy Ameneiro. (Tomado de Prensa Latina)