EE.UU. ataca una nueva lancha en el Caribe y asesina a cuatro tripulantes

EE.UU, 26 mar.- El Comando Sur del Ejército estadounidense anunció el resultado del operativo realizado en el Caribe con un vídeo publicado en su cuenta oficial de X.

Dentro de la embarcación se encontraban cuatro personas, quienes el Comando Sur describió como «narcoterroristas» sin anunciar su identidad y acompañó el anuncio con un vídeo del momento del ataque.

EE.UU. lanzó el pasado septiembre en el área de responsabilidad del Comando Sur la operación Lanza del Sur, que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al expresidente venezolano Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero.