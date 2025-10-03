Recibe Díaz-Canel a canciller de la República Democrática Popular Lao (Fotos)

La Habana. – El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió este jueves en La Habana al canciller de la República Democrática Popular Lao, Thongsavanh Phomvihane, quien cumple una visita oficial a la Isla.

Durante el encuentro, el mandatario cubano expresó la voluntad de continuar ampliando y fortaleciendo las históricas relaciones de amistad y cooperación que unen a ambos países. Díaz-Canel catalogó la visita del jefe de la diplomacia laosiana como “una muestra más del excelente estado de nuestros vínculos”, y afirmó que su estancia en Cuba marca un hito en esa voluntad compartida de avanzar en la colaboración bilateral.

Por su parte, Phomvihane agradeció el cálido recibimiento en esta, su primera estancia en la nación caribeña desde que asumió el cargo de ministro de Asuntos Exteriores, y destacó la importancia de seguir desarrollando la cooperación en diversas esferas.

En el marco de su visita, el canciller laosiano también fue recibido por el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, quien resaltó las históricas y excelentes relaciones entre ambos pueblos y gobiernos, y ratificó la disposición de continuar fortaleciéndolas en beneficio mutuo. (Tomado de Radio Reloj)