Agencia de ONU denuncia éxodos masivos en Gaza por ataques israelíes

El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (Unrwa) señaló en la red social X que «las familias se ven obligadas a abandonar sus hogares, a menudo con un gran coste personal».

Mientras, subrayó la institución, el acceso a los alimentos, el agua y la seguridad es limitado.

Ante esa situación, Unrwa llamó a un alto el fuego urgente y a reabrir corredores humanitarios seguros para ayudar a los más de dos millones de habitantes del territorio.

Poco antes, en la misma red social, la agencia criticó unas declaraciones del ministro israelí de Defensa, Israel Katz, quien afirmó que los palestinos que no huyeron hacia el sur desde la ciudad de Gaza serán considerados terroristas.

Según el Ejército, tras la ofensiva a gran escala contra la urbe escaparon hacia las zonas meridionales unas 800 mil personas.

«Etiquetar a las casi 250 mil personas actualmente atrapadas en la ciudadad de Gaza y el norte como ‘terroristas o simpatizantes del terrorismo’ por parte del Gobierno de Israel es una declaración que sugiere masacres planificadas a gran escala», advirtió Unrwa.

El organismo señaló que muchas mujeres, niños, ancianos y ciudadanos vulnerables no pueden salir.

Nadie tiene licencia para matar civiles, no se puede seguir tolerando implícitamente los crímenes internacionales que se cometen en Gaza, subrayó.

«Una mayor inacción conducirá a una mayor complicidad con lo que la Comisión de Investigación de la ONU ya ha concluido que es genocidio. Es hora de actuar», insistió. (Tomado de Prensa Latina)