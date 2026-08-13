Efectúan proceso de inspección integral a actores económicos de Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 12 ago.- El proceso de inspección integral a actores económicos con el objetivo de enfrentar los precios abusivos y especulativos se inició el lunes en la ciudad cabecera de Santa Cruz del Sur, donde se controlan además el uso de los canales electrónicos de pago y el control fiscal.

Yunia Calderón Marrero, miembro del Buró Municipal del Partido Comunista de Cuba, que atiende la esfera política ideológica, dijo que en el intercambio con los cuentapropistas, que se extenderá a los siete Consejos Populares distantes, se dan las orientaciones pertinentes para lograr la concientización imprescindible en cuanto al cumplimiento de la bancarización de operaciones y depósitos.

En los recorridos de control participan tres equipos de trabajo integrados por cuadros del PCC, de la Asamblea del Poder Popular, o del Consejo de la Administración (CAM), inspectores, miembros del Ministerio del Interior (MININT), representantes de la fiscalía, auditores y contralores, señaló la funcionaria.

En la jornada del martes se chequearon en la ciudad cabecera sureña cinco puntos del sector no estatal en los que se aplicaron multas a Date el gusto y De todo maison de 16 mil pesos a cada uno. En el primero de ellos el dependiente no tenía la documentación establecida para ejercer su labor y en el otro a nombre del cuentapropista se comercializaba detergente sin factura.