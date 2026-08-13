Luchar por Cuba es hacerlo también por el mundo

La Habana, 12 ago.- La convicción de que apoyar a Cuba es querer un planeta donde reine la paz y la justicia fue ratificada hoy por los participantes al foro “Tribuna Antimperialista: la solidaridad no se bloquea” del I Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro.

Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, el salón plenario del Palacio de Convenciones de La Habana se convirtió en el epicentro de la solidaridad.

La activista estadounidense Gloria La Riva, coordinadora del Proyecto Hatuey, señaló que la esencia de esta organización es ayudar a la mayor de las Antillas de todas las formas posibles y resaltó que en las circunstancias actuales hay que redoblar esfuerzos para enfrentar junto con Cuba todos los dardos que envía el imperialismo.

Destacó que en momentos donde el recrudecimiento del bloqueo intenta frenar la ayuda a la nación caribeña se impone que el mundo resista los planes hegemónicos y levante las banderas de la solidaridad y del socialismo como siempre lo hizo el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Nguyen Viet Tao, vicepresidente de la Asociación de Amistad Cuba-Vietnam, declaró que la política que ejerce Washington hacia la Isla es el genocidio del siglo XXI, cuyos principios fascistas intentan socavar la dignidad del ser humano.

Llamó al pueblo cubano a no rendirse nunca ante los fuertes embates de la Casa Blanca y exhortó a las naciones a luchar por Cuba, porque su causa es la de todos.

Zoan Tanis Dávila Roldan, de la Brigada Juan Rius Rivera de Puerto Rico y militante de la Colectiva Feminista en Construcción, subrayó que sus compañeros y ella vinieron a Cuba desafiando los intereses del gobierno estadounidense y con el convencimiento de que lo que hacen contra Cuba es una guerra brutal.

Manifestó que los que diseñan las constantes medidas imperiales contra la nación cubana saben muy bien lo que hacen y su intención es estrangular a un pueblo digno que cada día se levanta a luchar a pesar de las dificultades cotidianas.

Amigos de Europa, África, Asia y de Latinoamérica alzaron su voz en contra del imperialismo y de cualquier acción que atente contra la soberanía de los pueblos, al mismo tiempo que recordaron a Fidel como la luz que alumbró el camino de la paz.

Noemí Rabasa Fernández, vicepresidenta primera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, aseguró que en correspondencia con las enseñanzas del Comandante en Jefe, la mayor de las Américas no abandonará sus principios humanistas y de justicia social.

Agradeció además la presencia de tantos amigos que por estos días no solo han manifestado su respaldo al país sino que desde el debate han reflexionado sobre la extensa obra del líder histórico de la Revolución.

En el espacio se convocó a continuar las acciones de solidaridad durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno a celebrarse en Madrid en noviembre próximo, así como en otros espacios internacionales.

Estuvieron en el encuentro los miembros del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del CCPCC, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, y Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas.

Asistieron además otros dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno y de las organizaciones de masas. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)