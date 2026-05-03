Radio Santa Cruz rumbo a seis décadas de trayecto por el éter

Santa Cruz del Sur, 1ro may.- Va rumbo a las seis décadas de su trayecto por el éter la comunitaria Radio Santa Cruz. Emisora que tiene permiso permanente para entrar en la vida cotidiana de los pobladores del municipio de Santa Cruz del Sur, los que con lealtad demostrada la siguen desde los hogares. Por eso los asiduos oyentes consideran amigos entrañables a los trabajadores del medio.

A pesar de apagones y falta de conectividad debido al cerco energético impuesto a Cuba por el Gobierno de los Estados Unidos, el colectivo de la planta local no ha perdido el apego a su labor dirigida a educar, recrear e informar al pueblo al que se debe.

La colocación de paneles fotovoltaicos de dos kilowatt a la radiodifusora le permite salir al aire con menos tropiezos. Así la programación llega a tiempo cada día a quienes esperan la inolvidable voz de Romelio Cruz Victoria, quien fuera locutor y director de la emisora, en la presentación de salida al espacio.

Radio Santa Cruz cumple este significativo 1ro de Mayo con renovada potencia creativa el 58 cumpleaños. La alegría de sus directivos, artistas, realizadores de sonido, periodistas y demás trabajadores es compartida con los lugareños que los felicitan y admiran por la abnegada dedicación al esencial bien social.