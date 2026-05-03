Comprometidos en mantener unidad desfilaron más de seis Mil trabajadores santacruceños el 1ro de Mayo

Santa Cruz del Sur, 1ro may.- Con el compromiso supremo de mantener la unidad como lo demostraron José Martí y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y la inclaudicable decisión de no hacerle concesiones de ningún tipo al imperialismo, desfilaron este 1ro de Mayo más de seis Mil trabajadores y sus familias de Santa Cruz del Sur.

El andar patriótico por las principales calles de la ciudad cabecera santacruceña contó con la presencia de Gelsi Pacheco Puig y Yudith Ferrares Pacheco, miembro del Buró del Partido Comunista de Cuba (PCC) y directora de cuadro del Gobierno en la provincia de Camagüey, respectivamente, las principales autoridades del Comité Municipal de la Organización Política, el Gobierno y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

Durante el recorrido hasta el área de la pista central de la ciudad cabecera sureña, encabezado por los hombres y mujeres de la Salud Pública, la masa proletaria llevaba pancartas con las consignas La Patria se Defiende, Cuba esta firme, Viva la Revolución Cubana, Viva Fidel, Abajo el bloqueo imperialista. Con la enseña nacional en las manos la indetenible fuerza trabajadora reafirmó su apoyo incondicional a la isla Socialista.

En la emulación establecida por la celebración proletaria le fueron otorgados los tres primeros lugares por su masividad, colorido y creatividad a los Sindicatos de la Alimentaria y Pesca, Salud Pública y Educación, la Ciencia y el Deporte.

Mientras que menciones por igual concepto recibieron los Sindicatos Azucarero, Comunicaciones, Energía y Minas y la Unidad Empresarial de Base (UEB) Operaciones Pesqueras, perteneciente a la Empresa Algérico Lara Correa.

En las palabras centrales Yailin Romero Armentero, secretaria general del Comité la CTC en Santa Cruz del Sur, resaltó que sobran razones suficientes para dar la firma Por la Patria, las que han sido plasmadas por los trabajadores de diferentes sectores, demostrando que Cuba está firme, defiende la paz y es vía para denunciar el injusto bloqueo imperialista a la Mayor de las Antillas.