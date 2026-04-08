Radio Rebelde estrenará programa multimedial Rebelde en Rebelde

La Habana, 4 abr.- Este domingo 5 de abril, desde las nueve de la mañana, Radio Rebelde transmitirá el nuevo espacio Rebelde en Rebelde, concebido como relanzamiento de la producción comunicativa multimedia del periódico Juventud Rebelde.

El proyecto retoma la experiencia del programa homónimo de la década de los 90, cuando el diario se convirtió en semanario y sus periodistas compartían comentarios y vivencias de impacto social.

En esta ocasión, la propuesta tendrá dos horas de duración y estará dirigida por el periodista y realizador Erick Méndez, con Javier Sosa Pérez como responsable del sonido.

Según el director de la Editora Juventud Rebelde, Doctor Yuniel Labacena Romero, el programa se diseñó como revista variada, fruto de una alianza multimedia con Radio Rebelde, orientada a un público general y con énfasis en segmentos juveniles.

La conducción estará a cargo de la periodista y locutora Ana María Domínguez Cruz, quien fungirá como anfitriona y dialogará con invitados y responsables de secciones.

Entre las secciones previstas figuran Buscando en los archivos, Desde provincia, El algoritmo, Lo que trae nuestra edición, Sentidos y Dando Acuse, esta última conducida por el columnista José Alejandro Rodríguez, Premio Nacional de Periodismo José Martí.

El espacio integrará debate, información, entretenimiento y facilitación social, con un diseño sonoro dinámico que apelará a códigos musicales contemporáneos y juveniles.

Rebelde en Rebelde podrá escucharse en tiempo real, como podcast y en formato audiovisual en las redes sociales de Juventud Rebelde y Radio Rebelde. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)