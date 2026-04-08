Llaman en Camagüey a potenciar producciones agroalimentarias

Camagüey, 4 abr.- Un detallado análisis sobre el plan de la economía correspondiente al primer trimestre del presente año efectuó la Asamblea Municipal del Poder Popular de la cabecera provincial en su más reciente sesión ordinaria.

Durante los debates se conoció que los indicadores económicos del período enero-marzo tuvieron un buen comportamiento, aunque se requiere una mirada diferente a la producción de alimentos.

Se precisó que para darle cumplimiento a la Ley 148 de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional es preciso elevar el acopio de leche, carne, viandas, hortalizas, granos y frutas.

Igualmente se requiere dar un seguimiento permanente a las campañas de siembra de primavera y de frío para que se cumplan los compromisos, no solo totales sino también por cada uno de los cultivos priorizados.

Durante los debates del plan de la economía se precisó que el municipio de Camagüey está en condiciones de mejorar los resultados a partir de un grupo de potenciales aún por explotar. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)