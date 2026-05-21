Leñadores asaltan la cima de la Liga Élite del Béisbol Cubano

La Habana, 20 may.- Los Leñadores de Las Tunas lograron su tercera victoria consecutiva y aprovecharon la derrota de Industriales para alcanzarlos en la cima de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano.

Los verdirrojos vinieron de abajo en el marcador para derrotar 5-4 a los Cocodrilos de Matanzas, equipo que sufrió su décimo revés en línea, en una jornada en la que los Cazadores de Artemisa pescaron en río revuelto y se colocaron a medio juego del primer lugar.

La tropa oriental conectó 15 hits, tres de ellos de Liuben Gallo. También destacaron Yassel Izaguirre, con dos carreras impulsadas; Maikel Molina, quien pegó un jonrón para empatar el juego; y Yudier Rondón, autor del hit que dio la ventaja definitiva.

Andier Reyes trabajó tres entradas y dos tercios, permitió una limpia y se llevó la victoria; Yadier Garay cargó con la derrota y Alberto Pablo Civil salvó su tercer juego de la contienda.

En el estadio Latinoamericano, los Huracanes de Mayabeque sumaron su cuarto éxito consecutivo al derrotar 7-4 a Industriales, que encajó su tercer revés al hilo y ahora comparte la cima.

Un racimo de seis anotaciones en el sexto inning, todas a la cuenta del relevista y derrotado Yunier Batista, inclinó de manera definitiva la balanza a favor de los dirigidos por Osmel Cordero.

Tres bases por bolas, un pelotazo y cuatro imparables —entre ellos uno de Jeison Martínez que impulsó dos carreras— se combinaron para fabricar el ataque decisivo.

Robert Suárez firmó un relevo de 3.1 capítulos y se llevó el crédito desde la lomita, en un partido que dejó perdiendo el abridor Héctor Bermúdez, por un jonrón con uno a bordo de Félix Rodríguez.

En el Calixto García, los Cachorros de Holguín y los Cazadores de Artemisa dividieron honores en una doble cartelera, con dos partidos definidos en entradas extras.

A primera hora, los locales dejaron al campo a sus rivales 6-5 en el choque sellado la víspera por lluvia. Un pelotazo con bases llenas del relevista Omar David Pérez, en el décimo inning, decidió el partido. Juan Danilo Pérez, con una entrada perfecta, se apuntó la victoria.

Yasiel González conectó su primer jonrón de la jornada y remolcó dos carreras. Por Artemisa, Harold Vázquez y Osbel Pacheco también pegaron cuadrangulares.

En el segundo desafío, los visitantes se impusieron 13-12 gracias a un racimo de cinco carreras en el octavo episodio (el juego estaba pactado a siete entradas), cuatro de ellas impulsadas por un grand slam de Juan Manuel Pérez, su segundo vuelacercas del partido.

Pérez añadió además dos sencillos y remolcó siete carreras, en un juego donde su equipo conectó 17 hits.

Por los derrotados, Leonardo Montero, Leonardo Alarcón y Yasiel González —este último por segunda vez en la jornada— sacaron la pelota del parque. González llegó a nueve jonrones y 27 impulsadas, líder en ambos departamentos.

Yankiel Pérez se llevó la victoria pese a permitir ocho carreras en cuatro entradas; Andruw Valido cargó con la derrota y Kevin Vega se apuntó el salvamento.

Tras estos resultados, Industriales y Las Tunas comparten la cima con balance de 9-6, seguidos por Artemisa (8-6), Holguín y Mayabeque (7-8) y Matanzas (4-10). (Tomado de Radio Cadena Agramonte)