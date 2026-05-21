Premian en Dos Ríos a ganadores de la 31 edición del concurso De donde crece la palma, dedicado al Apóstol

Dos Ríos, Granma – Bajo el sol del 19 de mayo, donde hace 131 años cayó en combate el Héroe Nacional, floreció una nueva generación de artistas infantiles que eternizan a José Martí en sus pinceles.

En la edición 31 del Salón Nacional de Plástica Infantil De Donde Crece la Palma, 24 niños y niñas de toda Cuba fueron nominados a premios, en un certamen que convirtió la tierra de Dos Ríos en un semillero de memoria y color.

De 470 obras presentadas por 15 provincias y la Isla de la Juventud, los jurados sesionaron en La Habana para seleccionar los trabajos ganadores en tres niveles etarios.

Villa Clara, Camagüey, Granma y Pinar del Río encabezaron las provincias más destacadas.

En el tercer nivel (12 a 18 años), los máximos galardones fueron para Leider Lázaro Sastre Ortiz (Camagüey) y Thalía La Rosa Santos (Granma); mientras que en el segundo nivel (9 a 11 años) triunfaron Enyelí Dafné Viamonte Recio (Camagüey) y Lara Reyes Batista (Holguín).

En el primer nivel (4 a 8 años), Matthew de Jesús Cuesta Olivera y Sofía López Souto, ambos de Camagüey, obtuvieron los premios. La enseñanza especial también tuvo sus lauros para Eliannis Suárez Perdomo (Granma) y Mario Daniel Castillo Guevara, también de este territorio.

Como premio colateral, Yeral Daciel Frómeta Montes de Oca, de Guantánamo, recibió el reconocimiento de la Sociedad Cultural José Martí por su obra Dos Héroes, una misma historia.

Feliciano Escobedo Batista, director de la Galería Benito Granda Parada y gestor fundador del salón desde 1995, valoró con contundencia el sentido profundo del evento:

«Lo más importante es lo presencial de los niños aquí en Dos Ríos, porque lo que les queda en su memoria es que un 19 de mayo estuvieron en el lugar donde germina nuestro prócer nacional».

Un dato notable de esta edición lo protagonizan Eliannis Suárez Perdomo y Thalía La Rosa Santos, ambas alumnas del taller de creación de la Casa de Cultura 20 de Octubre, en Bayamo, bajo la tutoría del profesor Yuri Hernando Soler.

Suárez Perdomo —galardonada este año nuevamente en la enseñanza especial— presentó una obra construida con textura a línea ejecutada con lapicero, mientras que La Rosa Santos, premiada en el tercer nivel, combinó pintura y trazo con líneas.

Las obras ganadoras de las provincias occidentales se premiaron de manera simultánea en el Memorial José Martí, en La Habana.

La exposición nacional de las obras premiadas permanecerá abierta en la galería Benito Granda Parada del 18 al 21 de mayo. (Tomado de Granma)