Resaltan logros de Unidad Empresarial de Base Recuperación en Nuevitas

Nuevitas, 20 may.- A pesar de las limitaciones provocadas por la escasez de combustible que enfrenta Cuba, los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Recuperación (UEBR) de Materias Primas, en este municipio camagüeyano, redoblan esfuerzos en la recolección de residuos que se transforman y reutilizan.

Yoesdrey Ascuy Pérez, director de la entidad local, especificó que se rigen por el nuevo esquema de financiamiento y fortalecen su labor con fuentes generadoras como los estudiantes, el sector estatal y la población, además de integrar a las formas de gestión no estatal.

«Esto ha permitido estabilizar la recuperación, de modo que el salario promedio del primer trimestre del año superó los 15 mil pesos», acotó el directivo.

Además de reciclar materias primas para sustituir importaciones y priorizar la exportación, el colectivo apoya en diferentes ocasiones el traslado, desde el puerto Tarafa hasta la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios y Otros Bienes de Consumo (EMPA), de productos pertenecientes a la canasta básica normada.

La Unidad Empresarial de Base Recuperación (UEBR) de Materias Primas en Nuevitas se ratifica como entidad destacada en la emulación de empresas de su tipo en la provincia de Camagüey. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)