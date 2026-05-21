Dedican matutino especial al Apóstol cubano en escuela primaria José Martí

Santa Cruz del Sur, 20 may.- Los 254 estudiantes y educadores que imparten enseñanzas y forman valores de preescolar a sexto grado en la escuela primaria José Martí de la ciudad cabecera santacruceña realizaron este martes matutino especial dedicado al aniversario 131 de la caída en combate del Apóstol en Dos Ríos.

Una pionera colocó un ramo de flores blancas ante el busto del más universal de los cubanos a nombre de sus compañeros de clases, mientras otros estudiantes sujetaban con solemnidad la enseña nacional como muestra de respeto al histórico estandarte de la estrella solitaria llevada al combate por los que dieron la vida por la libertad plena.

Un grupo de escolares se encargó de referir a los presentes aspectos de gran interés de la valiosa obra patriótica del Héroe Nacional cubano, quien llamó durante su existencia a mantener la unidad para poder vencer a los enemigos de la soberanía y la independencia de la isla.

Durante el matutino especial efectuado en la institución educativa de la enseñanza primaria de Santa Cruz del Sur que lleva el nombre de José Martí, se dedicaron canciones y poemas al hombre sencillo que llevó en su alma inmenso amor por los pequeños. La jornada contó con la presencia de Ernesto Navaja Ramos, presidente de la Asociación Municipal de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC).