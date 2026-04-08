Irán advierte sobre riesgo nuclear tras ataques a Busheher

En un mensaje publicado en la plataforma X, el jefe de la diplomacia iraní criticó el silencio de la comunidad internacional frente a los ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares y petroquímicas en su país.

“Israel y Estados Unidos han bombardeado nuestra central de Bushehr cuatro veces. La lluvia radiactiva no acabará con la vida en Teherán, sino en las capitales del Consejo de Cooperación del Golfo”, advirtió.

Araghchi cuestionó además la reacción internacional ante estos hechos, comparándola con la postura adoptada frente a incidentes en la central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania.

El ministro señaló que los ataques contra infraestructuras energéticas, incluido el sector petroquímico, reflejan los objetivos estratégicos de estas operaciones.

Previamente, medios iraníes informaron que un ataque contra la central de Bushehr causó la muerte de un guardia de seguridad, en el cuarto incidente de este tipo desde el inicio de la ofensiva el pasado 28 de febrero.

Estos hechos se producen en el contexto de la escalada militar en la región, que ha dejado miles de víctimas, mientras Teherán responde con el lanzamiento de misiles y drones. (Tomado de Prensa Latina)