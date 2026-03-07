Radialistas santacruceños realizan conversatorio sobre nueva ley de información

Santa Cruz del Sur, 7 mar.- Trabajadores de Radio Santa Cruz realizaron este viernes un encuentro con Emilio Fonseca Amador, jefe del Departamento de Estudio Documental del Archivo Provincial de la Delegación Territoriorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (CIGMA) de Camagüey, quien impartió un conversatorio sobre la nueva Ley de Transparencia de la Información en Cuba.

Fonseca explicó que esta instrucción se implementa en el país con el objetivo que la población tenga acceso a la información de las entidades nacionales, tanto estatales como privadas, tomando en consideración el derecho de la ciudadanía de obtener la documentación y explicación necesarias para desarrollar cualquier tipo de actividad que necesite.

El funcionario enfatizo en la importancia del cumplimiento de cada entidad de prepararse para aplicar directivas que contiene esta ley y poder brindar este servicio con objetividad, calidad, y confiabilidad a quienes lo requieran.

Para ello, se deben crear comisiones en las instituciones, que organicen el estudio y debates de cada punto de esta novedosa legislación nacional que permita conocer a fondo los objetivos y características del contenido de la misma.

Fonseca Amador puntualizó que es importante que los trabajadores conozcan conceptos como patrimonio documental de sus centros laborales, que estos constituyen un sujeto obligado para el proceso de facilitar la información, y que la ciudadanía está en el derecho de ser atendido y recibir los datos que soliciten. (Imagen de Archivo RSC)